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Житель Камня-на-Оби приговорен к 7,5 годам лишения свободы за несколько дерзких преступлений, в числе которых разбой, угон, угроза убийством и два эпизода кражи.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в сентябре и октябре 2015 мужчина совершил две кражи на общую сумму более 60 тысяч рублей. В декабре того же года, будучи пьяным, злоумышленник попросил двух молодых людей на автомобиле ВАЗ 21074 подвезти его до дома вместе со своей девушкой.

Когда мужчину доставили по адресу он достал пневматический пистолет и начал угрожать молодым людям, потребовав от них передать ему деньги. Полученных средств хватило лишь для того, чтобы продолжить распивать алкоголь в автомобиле.

Впрочем, на этом преступник не остановился и, угрожая пистолетом, потребовал катать его со своей девушкой по городу. Поездка завершилась тем, что автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, разбойника задержали и заключили под стражу.

Затем его определили под домашний арест, однако мужчина набедокурил и здесь, срезав электронный браслет, после чего его опять посадили в СИЗО.

Свой срок злоумышленник проведет в колонии строгого режима.