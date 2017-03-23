Фото: 1yar.tv
Пикет с призывом остановить рост цен на бензин проведет ЛДПР у АЗС "Роснефти" в Барнауле в пятницу, 24 марта.
Как сообщили в реготделении либерал-демократов, главными лозунгами акции станут: "Хватит с нас бензинового рабства!", "Олигарх! Вытащи лапы из моего кошелька!", "Нефть качают – зарплаты сокращают!", "Остановите рост цены на бензин!".
Координатор Центрального районного отделения партии Дмитрий Ворсин, комментируя причину пикета, отметил: "С начала года цена на бензин выросла почти на 8%. На первый взгляд, скачок не ощущается – но это лишь потому, что цена растет плавно, но неукоснительно вверх – примерно на 20 копеек в неделю".
В ЛДПР добавляют, что цена за 1 литр АИ-92 составляет 34,40 рубля, АИ-95 — 37,50 рубля, дизельного топлива — 36,10 рубля.
Пикет у АЗС по адресу проспект Строителей, 56 в начнется в 13:00.
Комментарии
Пикет с призывом остановить рост цен на бензин проведет ЛДПР у АЗС "Роснефти" в Барнауле в пятницу, 24 марта.
типа Роснефть сама подняла акцизы на все виды топлива
Воо!!!все как всегда, перл выборами ЛДПР идёт пикетировать, неважно что, лишь бы пикетировать: туалеты, заправки. Однако все прекрасно понимают что это всего лишь пиар перед выборами, показательная активность, вот только кто в это поверит...?
А Роснефть то тут при чем? Я предлагаю идею как раз в духе ЛДПР, совершенно бесплатно, пусть ЛДПР едет куда нибудь в район Баренцева моря и пикетирует нефтедобычу, холодную погоду, промерзлую почву З.Ы. Не удивлюсь если через неделю такая новость появится
Всецело поддерживаю ЛДПР, ждём ее более резонансных протестов против коровьего вымя, червей в яблоках, и конечно же пикетирование желтка в яйцах
НУ, тогда ЛДПР пусть по клаве стучит как мы тут , да и всё.
Цена за 1 литр АИ-92 составляет 34,40 рубля, в начале января была вроде 32,76 рубля.
Выбирайте Путина!!!
Как Роснефть влияет на рост цен на бензин? Парни из ЛДПР едут крышей. А если доллар пойдет вверх вы пойдете сбербанк пикетировать? Маразм.
Какой смысл усираться с лозунгами у заправки? Чтобы амик сообщил?
видите, ЛДПР что все осуждают вашу акцию, им нравится растущая цена на бензин
вот реально вас можно давить вообще без краев, будете только улыбаться
Как связаны Роснефть и цены на бензин? Ровно так же, как сбербанк и курс доллара. Без обид, ЛДПР, раз уж вы так любите пикетировать, то делайте это хотябы так, чтобы никто не знал об этом. А то последние голоса потеряете
Рост цены на бензин приводит к росту цен на продукты.
Рост цены на бензин приводит к росту цен на продукты.
а рост цен на продукты к росту ВВП, а это позитив!!! так победимЪ