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Пикет с призывом остановить рост цен на бензин проведет ЛДПР у АЗС "Роснефти" в Барнауле в пятницу, 24 марта.

Как сообщили в реготделении либерал-демократов, главными лозунгами акции станут: "Хватит с нас бензинового рабства!", "Олигарх! Вытащи лапы из моего кошелька!", "Нефть качают – зарплаты сокращают!", "Остановите рост цены на бензин!".

Координатор Центрального районного отделения партии Дмитрий Ворсин, комментируя причину пикета, отметил: "С начала года цена на бензин выросла почти на 8%. На первый взгляд, скачок не ощущается – но это лишь потому, что цена растет плавно, но неукоснительно вверх – примерно на 20 копеек в неделю".

В ЛДПР добавляют, что цена за 1 литр АИ-92 составляет 34,40 рубля, АИ-95 — 37,50 рубля, дизельного топлива — 36,10 рубля.

Пикет у АЗС по адресу проспект Строителей, 56 в начнется в 13:00.