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Хватит бензинового рабства: ЛДПР идет пикетировать "Роснефть" в Барнауле

, ИА "Амител"
Протестная акция состоится на АЗС на проспекте Строителей

Фото: 1yar.tv

Пикет с призывом остановить рост цен на бензин проведет ЛДПР у АЗС "Роснефти" в Барнауле в пятницу, 24 марта.

Как сообщили в реготделении либерал-демократов, главными лозунгами акции станут: "Хватит с нас бензинового рабства!", "Олигарх! Вытащи лапы из моего кошелька!", "Нефть качают – зарплаты сокращают!", "Остановите рост цены на бензин!".

Координатор Центрального районного отделения партии Дмитрий Ворсин, комментируя причину пикета, отметил: "С начала года цена на бензин выросла почти на 8%. На первый взгляд, скачок не ощущается – но это лишь потому, что цена растет плавно, но неукоснительно вверх – примерно на 20 копеек в неделю".

В ЛДПР добавляют, что цена за 1 литр АИ-92 составляет 34,40 рубля, АИ-95 — 37,50 рубля, дизельного топлива — 36,10 рубля.

Пикет у АЗС по адресу проспект Строителей, 56 в начнется в 13:00.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.03.2017 13:24
- гость -

Пикет с призывом остановить рост цен на бензин проведет ЛДПР у АЗС "Роснефти" в Барнауле в пятницу, 24 марта.

типа Роснефть сама подняла акцизы на все виды топлива

0  0
23.03.2017 13:30
Илья

Воо!!!все как всегда, перл выборами ЛДПР идёт пикетировать, неважно что, лишь бы пикетировать: туалеты, заправки. Однако все прекрасно понимают что это всего лишь пиар перед выборами, показательная активность, вот только кто в это поверит...?

0  0
23.03.2017 13:32
Юрий

А Роснефть то тут при чем? Я предлагаю идею как раз в духе ЛДПР, совершенно бесплатно, пусть ЛДПР едет куда нибудь в район Баренцева моря и пикетирует нефтедобычу, холодную погоду, промерзлую почву З.Ы. Не удивлюсь если через неделю такая новость появится

0  0
23.03.2017 13:34
Соратник Хьюс

Всецело поддерживаю ЛДПР, ждём ее более резонансных протестов против коровьего вымя, червей в яблоках, и конечно же пикетирование желтка в яйцах

0  0
23.03.2017 13:36
- гость -

НУ, тогда ЛДПР пусть по клаве стучит как мы тут , да и всё.

0  0
23.03.2017 13:36
- гость -

Цена за 1 литр АИ-92 составляет 34,40 рубля, в начале января была вроде 32,76 рубля.

0  0
23.03.2017 13:52
- гость -

Выбирайте Путина!!!

0  0
23.03.2017 13:55
Не гость

Как Роснефть влияет на рост цен на бензин? Парни из ЛДПР едут крышей. А если доллар пойдет вверх вы пойдете сбербанк пикетировать? Маразм.

0  0
23.03.2017 14:00
Массаж мозга

Какой смысл усираться с лозунгами у заправки? Чтобы амик сообщил?

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23.03.2017 14:04
- гость -

видите, ЛДПР что все осуждают вашу акцию, им нравится растущая цена на бензин

вот реально вас можно давить вообще без краев, будете только улыбаться

0  0
23.03.2017 14:05
Десятник

Как связаны Роснефть и цены на бензин? Ровно так же, как сбербанк и курс доллара. Без обид, ЛДПР, раз уж вы так любите пикетировать, то делайте это хотябы так, чтобы никто не знал об этом. А то последние голоса потеряете

0  0
23.03.2017 14:47
- гость -

Рост цены на бензин приводит к росту цен на продукты.

0  0
23.03.2017 14:53
- гость -

Рост цены на бензин приводит к росту цен на продукты.

а рост цен на продукты к росту ВВП, а это позитив!!! так победимЪ

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