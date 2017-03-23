Фото: om-saratov.ru

ДТП, случившееся в Свердловской области при участии пьяного водителя и полицейского автомобиля, унесло жизни трех человек.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, трагедия разыгралась накануне вечером в городе Сухой Лог. Наряд ГИБДД обратил внимание на автомобиль Ford Focus, водитель которого, предположительно, находился в состоянии опьянения.

"Законное требование сотрудников полиции об остановке находившийся за рулем иномарки гражданин проигнорировал, увеличив скорость движения. Через несколько минут на улице Кунарской лихач, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21103, от чего, в свою очередь, "Ладу" отбросило на патрульный автомобиль ВАЗ-2114", — уточняют в полиции обстоятельства аварии.

В результате столкновения мгновенно погибли водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров. Также травмы получила также женщина 1965 года рождения, находившаяся на пассажирском сидении в Ford Focus.

Сам же виновник аварии – мужчина 1972 года рождения — отделался переломом голени. На момент ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские не пострадали.