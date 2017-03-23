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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, которого подозревают в применение насилия в отношении представителя власти во время исполнения его должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером в среду, 22 марта в Бийске (ранее ГУ МВД по региону сообщало, что произошедшее случилось в селе Стан-Бехтемир Бийского района). Известно, что сотрудники ДПС производили задержания угонщика автомобиля.

Подозреваемый оказал полицейским сопротивление, одному из них он несколько раз ударил молотком по голове. Представители власти потребовали его прекратить избиения, но злоумышленник не реагировал и пытался скрыться. После этого инспектор ГИБДД сначала выстрелил в воздух, а затем в ногу преследуемого.

Полицейский и угонщик сейчас находится в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.