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Специалисты барнаульского Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования теперь по новой консервативной методике лечат ранние стадии артроза и спортивные травмы. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Суть лечения сводится к тому, что в сустав вводят обогащенную аутоплазму пациента. Из вены больного берут шприцем кровь и путем центрифугирования отделяют плазму, которую вводят в пораженный сустав.
В центре подчеркивают, что нововведение позволяется ускорять восстановления хрящевой ткани суставов несколько раз. Также благодаря новому лечению удается избегать различных осложнений у пациентов.
Комментарии
кому лечат не уточнили,раз 5 обращался одни отговорки и перенаправка по месту жительства в поликлиннику.Чистой воды показуха,если не прав могу оставить контакт и жду приглашения на личение
Так то плазмоферезу уже лет 40(((((
Каждый укол повышает риск инфицирования сустава.Каждый укол — это травма для сустава. Доказательная база по данной методике отсутствует.