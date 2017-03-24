Мебельная компания SOVA — это эксклюзивный поставщик уюта, тепла и гармонии в доме. Компания рада сообщить об открытии нового салона в торгово-развлекательном центре "Арена" на третьем этаже.

В честь открытия SOVA подготовила приятный подарок для каждого гостя — скидка 20% при заказе наборов мебели для дома. Предложение действительно до 30 апреля.

Торжественное открытие магазина SOVA состоится 25 марта в ТРЦ "Арена" с 10.00 до 20.00.

Мебельная компания SOVA – не только производитель с собственным "пулом" дизайнеров международного уровня, но и дилер ряда российских и зарубежных компаний: это даёт нам возможность реализовать самые смелые и сложные проекты наших заказчиков.

Создание уюта – главный, но не единственный приоритет компании: по желанию заказчика SOVA поставит мебель, максимально соответствующую замыслу покупателя. В магазине можно подобрать комплекты не только для дома, но и для офиса.

Преимущества компании: