11 апреля краевую столицу вновь посетит группа "Курара". Команда появилась в Екатеринбурге, но ее известность давно вышла за пределы родного города. Ребята активно гастролируют и собирают полные залы по всей России. С собой они привезут новый альбом "Пуля".

Ранее музыканты уже выступали в Барнауле, тогда концерт проходил в баре ТАСС, сейчас мероприятие состоится в "Джеме", сбор гостей в 20:00.

Напомним, что лидер группы Олег Ягодин ведущий актер "Коляда-театра" и Заслуженный артист Российской Федерации. Сейчас у "Курары" семь студийных альбомов, последний появился в 2016 году.

Все подробности о концерты можно узнать в группе мероприятия и по телефону: +7 (3852) 25-04-99.