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Средний размер заработных плат различных категорий чиновников в Алтайском крае остается самым скромным в разрезе других регионов Сибири.

Согласно данным Росстата, сотрудники территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в крае в среднем в 2016 году получали 37 128 рублей в месяц. Меньше в СФО получают только их коллеги в Омской области — 36 374 рубля.

Чиновники органов исполнительной власти Алтайского края в среднем ежемесячно получали 38 902 рубля. В данном случае более скромный результат лишь у Республики Алтай — 38 283 рубля.

Средняя зарплата сотрудников органов местного управления в Алтайском крае также остается самой низкой в Сибири — 22 151 рубль в месяц.

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Что касается самых "богатых" чиновников Сибири, то управленцы федеральных органов власти больше всего получали в 2016 году в Тыве — 52 975 рублей. Наибольшая зарплата работников органов власти субъекта Федерации зафиксирована в Томской области — 56 557 рублей. Самые состоятельные сибирские чиновники органов местного управления работают в Иркутской области, где их средняя зарплата составила 45 244 рубля.

Что касается численности чиновников перечисленных категорий в Алтайском крае, то в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти в 2016 году их было 6537 человек. Здесь за год рост заплаты составил 17,1%.

В органах исполнительной власти Алтайского края работало 2727 человек. Рост зарплаты к 2015 году составил 5,5%. А в органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями трудилось в 2016 году на Алтае 5676 человек. В данном секторе рост зарплаты составил 5,1%.