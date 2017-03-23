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Средний размер заработных плат различных категорий чиновников в Алтайском крае остается самым скромным в разрезе других регионов Сибири.
Согласно данным Росстата, сотрудники территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в крае в среднем в 2016 году получали 37 128 рублей в месяц. Меньше в СФО получают только их коллеги в Омской области — 36 374 рубля.
Чиновники органов исполнительной власти Алтайского края в среднем ежемесячно получали 38 902 рубля. В данном случае более скромный результат лишь у Республики Алтай — 38 283 рубля.
Средняя зарплата сотрудников органов местного управления в Алтайском крае также остается самой низкой в Сибири — 22 151 рубль в месяц.
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Что касается самых "богатых" чиновников Сибири, то управленцы федеральных органов власти больше всего получали в 2016 году в Тыве — 52 975 рублей. Наибольшая зарплата работников органов власти субъекта Федерации зафиксирована в Томской области — 56 557 рублей. Самые состоятельные сибирские чиновники органов местного управления работают в Иркутской области, где их средняя зарплата составила 45 244 рубля.
Что касается численности чиновников перечисленных категорий в Алтайском крае, то в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти в 2016 году их было 6537 человек. Здесь за год рост заплаты составил 17,1%.
В органах исполнительной власти Алтайского края работало 2727 человек. Рост зарплаты к 2015 году составил 5,5%. А в органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями трудилось в 2016 году на Алтае 5676 человек. В данном секторе рост зарплаты составил 5,1%.
Комментарии
Берете пример с Банкфакса,амиковцы???? Или это новпя фишка такая-завернуть так новость,чтобы внимание обратили????Сомнительный ход)
Вы что предлагаете их пожалеть
1. Хватит среднюю температуру по больнице оглашать 2. Еще существуют премии 3. И беспроцентные ссуды 4. Откаты 5. Растраты И ваще мир - он МНОГОГРАНЕН, а российский чиновник он еще и "изобретатель"
А откаты, взятки, списание денег на невыполненные работы? Например вывоз снега в нереальных объемах?
Предлагают бюджетникам сброситься
Зарплата Оперативного дежурного ЕДДС города Бийска, на которого всех собак свешивают, у которого нет никаких полномочий, отвечать за все будет он -12 000 р.
Второй день утки накидывают. Не было повышений зарплаты с 2012 года, не-бы-ло! ЗП рядовых чиновников остается на уровне 2008 года, не смотря на то, что по закону о госслужбе предусмотрена ежегодная индексация в соответствии с % инфляции.
23.03.2017 14:29 - гость - Вы, уважаемый, путаете воровство с оплатой труда.
23.03.2017 14:29 - гость - ...Еще существуют премии 3. И беспроцентные ссуды 4. Откаты
Дайте две!
зарплата - это за то, что ходят на работу. а доход чиновников - "борзыми щенками"...
Наши чиновники самые коррупционные,самые хитрые,самые наглые,самые "нищие"!!! Срам и стыд!!!