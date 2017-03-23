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Мэр Парижа Анн Идальго написала на своей странице в Twitter, что в полночь будут погашены огни на Эйфелевой башне после произошедших событий в Лондоне. сообщила мэр города Анн Идальго.

"Я приняла решение погасить Эйфелеву башню сегодня в полночь в память жертв теракта в Лондоне", — написала чиновник.

Как пишет "РБК", мэр Парижа также выразила соболезнования своему коллеге из Лондона, а также всем жителям этого города.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вечером в среду, 22 марта, злоумышленник на автомобиле наехал на пешеходов на Вестминстреском мосту. Машина проехала по мосту, потом сбила несколько человек на тротуаре. После этого автомобиль доехал до парламента, где был остановлен сотрудником полиции. Водитель машины ударил ножом полицейского, после чего был застрелен другим стражем порядка. Это ЧП признали терактом. В результате случившегося, пять человек погибли, еще 40 получили ранения. Нападавшего застрелил вооруженный офицер. Личность террориста не раскрывается. Скорее всего, он был связан с международным терроризмом.