Тем, кто соблюдает Великий пост, пока он еще не закончился, мы настоятельно рекомендуем попробовать приготовить блюдо по собранным нами популярным рецептам для постящихся. Читайте в кулинарной подборке Amic.ru, как сделать тефтели и борщ без мяса и блины без молока и яиц.

Постные тефтели с грибами и гречкой

Что потребуется?

Вешенки или шампиньоны — 700 г

Репчатый лук — 3 головки

Гречневая крупа — 1 стакан

Краснодарский соус — 5 ст. л.

панировочные сухари

зелень, перец, соль

Как готовить?

Гречку залить двумя стаканами воды, посолить и отварить. После кастрюлю снять с плиты, завернуть в полотенце и оставить на 15мин. Грибы нарезать, лук мелко нашинковать и обжарить, добавить грибы и готовить 15 минут, посолить и поперчить.

Измельчить грибы и лук в блендере, смешать с гречкой и мелко порубленной зеленью. Из получившегося фарша слепить тефтели, запанировать в муке и сухарях, обжарить на масле и выложить в кастрюлю. Краснодарский соус соединить с водой, добавить соль, любые специи, залить соусом тефтели и тушить в течение 10мин.

Тыквенные равиоли

Что потребуется?

Тыква баттернат — 400 г

Мука грубого помола — 200 г

Апельсины — 1 штука

Репчатый лук — 1,5 головки

Помидоры — 1 штука

Оливковое масло — 4 столовые ложки

Укроп — 1/2 пучка

Мускатный орех — 1 щепотка

Куркума на кончике ножа

Минеральная вода по вкусу

Сметана по вкусу

Как готовить?

Смешать муку, масло и соль, добавить соду. Половину тыквы натереть и отжать сок, посолить и добавить нашинкованную половину луковицы, куркуму и мускатный орех. Тесто тонко раскатать и вырезать квадраты равиоли. Положить в каждую начинку и варить в кипящей воде 10-15 минут. Оставшийся лук и тыкву нашинковать, полить соком лимона и потушить в течение пяти минут. Добавить чеснок и томат, посыпать укропом и потушить еще минуты две, после полить получившимся соусом равиоли.