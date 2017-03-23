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Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух сестер, работающих в Сбербанке по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант".
Как сообщается, сестер Дадашевых — 26-летнюю Марьям и 22-летнюю Тамиллу задержали в тот момент, когда они покупали в автосалоне элитный автомобиль Ferrari за семь миллионов рублей. Следствие считает, что задержанные работали в Сбербанке в отделе по обслуживанию малого бизнеса. Они имели доступ к счетам юридических лиц.
Правоохранители полагают, что подозреваемые смогли обналичить около 40 миллионов рублей, принадлежащих клиенту банка. Покупку автомобиля они пытались совершить через день после аферы.
Комментарии
Дадашевы они такие
шайтан попутал.
Они извинятся, что тут такого?
Может они из благотворительного фонда взяли? Откуда гроши?-Из благотворительного фонда.
Понять и простить. Наказание пусть отбывают в отделе банка для пенсионеров.
У них начиональная забава - обмани неверного.
То есть следствие не знает, работали они в Сбербанке или нет? "Следствие считает, что задержанные работали в Сбербанке в отделе по обслуживанию малого бизнеса" А по сабжу - как это физически возможно - обналичить что-то с чужого р\с?
Может им деньги Аллах дал, как некоему Дырову?
- гость - 23 марта 2017 г. 15:58 Может они из благотворительного фонда взяли? Откуда гроши?-Из благотворительного фонда. ******************* не надо троллинга. эти сёстры - сотрудницы Сбера, корпоративного отдела. они кинули клиента Сбера. оттуда и деньги. при чём здесь благотворительные фонды?
- гость - 23 марта 2017 г. 16:11 Может им деньги Аллах дал, как некоему Дырову? ********************* Дыров здесь каким боком? они преступницы, их взяли с поличным. зачем придумывать сказки?
а Сбербанк пусть поменьше по блату принимает работников. Взяли то их туда не из-за того, что они семи пядей во лбу. Офигеть афера - взять со счета клиента такие деньги и типа никто не заметит!
Другой вопрос - купить Ферарри и думать, что никто не заметит - вот верх глупости....
23.03.2017 16:24 медведь-шатун
Купить Феррари в Москве совсем не тоже, что купить Феррари в Барнауле или даже Новосибирске.