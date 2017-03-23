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Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух сестер, работающих в Сбербанке по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант".

Как сообщается, сестер Дадашевых — 26-летнюю Марьям и 22-летнюю Тамиллу задержали в тот момент, когда они покупали в автосалоне элитный автомобиль Ferrari за семь миллионов рублей. Следствие считает, что задержанные работали в Сбербанке в отделе по обслуживанию малого бизнеса. Они имели доступ к счетам юридических лиц.

Правоохранители полагают, что подозреваемые смогли обналичить около 40 миллионов рублей, принадлежащих клиенту банка. Покупку автомобиля они пытались совершить через день после аферы.

