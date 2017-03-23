Фото: sudak.rk.gov.ru

Жительница Бийска, оставившая ночью у дороги на холоде свою годовалую дочь, приговорена к штрафу в шесть тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, 39-летнюю женщину признали виновной в оставлении в опасности малолетнего.

Инцидент произошел 25 мая прошлого года, когда обвиняемая, будучи пьяной, оставила без присмотра годовалую дочь рядом с проезжей частью. При этом девочка была одета лишь в распашонку и ползунки, хотя температура воздуха составляла всего 8,1 градуса.

"В сложившейся ситуации малолетний ребенок мог выйти на проезжую часть, получить травмы и погибнуть, тем самым женщина поставила жизнь и здоровье своей дочери в опасное состояние", — констатируют в надзорном ведомстве.

Девочку забрал прохожий, который услышал крик ребенка. Он же и вызвал полицию.

Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.