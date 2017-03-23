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ГИБДД Барнаула разыскивают водителя, который сбил пешехода поздно вечером во вторник, 21 марта, на Павловском тракте, сообщает пресс-служба ведомства.
В ГИБДД поясняют, что ДТП произошло около ТЦ "Метро". В результате, аварии пострадал 29-летний мужчина. Наезд совершил водитель на неустановленном автомобиле. После аварии водитель скрылся с места ДТП.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить в группу розыска по тел: 393-544, либо по тел дежурной части : 391-090,393-555.
Комментарии
Тут есть товарищ, который все время говорит, что не надо вечером и ночью шарится.
а не надо вечером и ночью шарится
вам бы товарисчАм всЁ шарится и всЁ по ночАм.
товарищ 23 марта 2017 г. 15:42 гость 23 марта 2017 г. 15:50 ----------------------- Для полицейских все, кто на улице после 2 ночи, преступники Во двое не из полиции?