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ГИБДД Барнаула разыскивают водителя, который сбил пешехода поздно вечером во вторник, 21 марта, на Павловском тракте, сообщает пресс-служба ведомства.

В ГИБДД поясняют, что ДТП произошло около ТЦ "Метро". В результате, аварии пострадал 29-летний мужчина. Наезд совершил водитель на неустановленном автомобиле. После аварии водитель скрылся с места ДТП.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить в группу розыска по тел: 393-544, либо по тел дежурной части : 391-090,393-555.