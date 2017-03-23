Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для пролонгирования ее полномочий в качестве председателя Центробанка.

"Руководствуясь пунктом "г" статьи 83 Конституции Российской Федерации, а также статьей 14 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", — сообщает пресс-служба Кремля.

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Отметим, что накануне глава государства встречался с Набиуллиной и обсуждал с ней итоги работы за 2016 год. Также президент заявил о намерении представить ее кандидатуру для продолжения работы в ЦБ.

Сегодняшнее законодательство оговаривает, что глава Центробанка назначается на четыре года.

Напомним, руководство ЦБ Набиуллина осуществляет с 2013 года.