Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для пролонгирования ее полномочий в качестве председателя Центробанка.
"Руководствуясь пунктом "г" статьи 83 Конституции Российской Федерации, а также статьей 14 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", — сообщает пресс-служба Кремля.
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Отметим, что накануне глава государства встречался с Набиуллиной и обсуждал с ней итоги работы за 2016 год. Также президент заявил о намерении представить ее кандидатуру для продолжения работы в ЦБ.
Сегодняшнее законодательство оговаривает, что глава Центробанка назначается на четыре года.
Напомним, руководство ЦБ Набиуллина осуществляет с 2013 года.
Комментарии
До сих пор не пойму ЦБ подчиняется госдепу, главу назначает Путин. Осталось понять - кому подчиняется Путин?
« Можно обманывать часть народа все время. Можно обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя все время обманывать весь народ. » Авраам Линкольн
Почему мне приходят слова Пушкина из Евгения Онегина:
Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя!
Девальвировавшая вдвое национальную валюту, тупо наплевавшая на прямую свою обязанность поддерживать её стабильность, то есть прямо нарушив закон, что привело к выводу не менее 200 миллиардов долларов из страны, установившая драконовские ставки, отрезав тем самым реальный сектор от кредитов, обескровившая экономику, открыто сработав на глобальный фининтерн?
"До сих пор не пойму ЦБ подчиняется госдепу, главу назначает Путин. Осталось понять - кому подчиняется Путин?" --------- А это нельзя понять. В это надо верить. Тупо верить. В путин подчиняется инстинкту самосохранения и комплексу Наполеона, судя по его поступкам.
Газпромбанк выдает кредиты Благотворительным фондам однокурсников премьера. ЦБ об этом не знает?
15:29 А кому он должен давать? Неужто тебе?
15:18 Это не для средних умов и тем более не для тех у кого вместо мозга - мышца.
Прикиньте что будет с тем, если кто нибудь из нас, с "дури", например возьмется да и почитает этот закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", сравнит с тем что творится в стране и медленно офигеет.....?
- гость - 23 марта 2017 г. 15:32 А кому он должен давать? Неужто тебе? ------------------------------------ Мне никакие кредиты от банков под 700% и даже под 20% не нужны. Речь идет о кредитах, которые благотворительные фонды не вернут.
- гость - 23 марта 2017 г. 15:32 ты вот всё подлаиваешь недимону? ты у них кто в схеме? твоим языком деньги считают или ты их ломберный столик? кто ты, тайный защитнег элиты??
зря это Вова сделал. Набулина, если говорить цензурно, нехороший человек