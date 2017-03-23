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Авиакомпания Turkish Airlines в одностороннем порядке отменила рейсы с 24 марта из Новосибирска в Стамбул, сообщает "Российская газета".

В аэропорту Толмачева объяснили, что теперь здесь ищут компанию, которая сможет выполнять эти рейсы. Отметим, что сообщение между Стамбулом и Новосибирском очень популярно. Месяц назад пассажиропоток увеличился на 36 процентов по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Между тем, компания Turkish Airlines все-таки прекратила сообщение.

В настоящее время из Новосибирска можно улететь в Стамбул с помощью альтернативных стыковок.