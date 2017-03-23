Фото: bettingbusiness.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал к бойкоту "Евровидения-2017" на фоне запрета российской певице Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины, где пройдет конкурс.

"Это запредельное свинство. Украинская власть в очередной раз продемонстрировала всему миру свою полную невменяемость и полное отсутствие всяких понятий о морали, нравственности, чести и совести", — так прокомментировал чиновник ситуацию на своей странице в Facebook.

По его мнению, после такого решения официального Киева "каждый порядочный человек — включая и самих участников "Евровидения" - должен объявить бойкот проведению этого конкурса".

Читайте также: Где посмотреть "Евровидение-2017", если его не будут показывать в России?

Также Аксенов уверен, что Украину необходимо лишить права проводит конкурс.

"А Юлию я приглашаю почаще приезжать в российский Крым", — добавил глава республики.

Напомним, что Юлия Самойлова должна была выступить на "Евровидении" с песней Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезжать в страну в течение трех лет из-за того, что она в свое время выступала в Крыму.