Всем известно, что трикотаж − это тянущаяся ткань, изделия из которой мягко облегают тело. Но далеко не каждый знает, что существует огромный выбор разных видов трикотажа. И каждый из них обладает своими уникальными свойствами, а потому используется при пошиве определенных изделий.

Трикотажные ткани принято классифицировать следующим образом:

Кулирка − материал, характерной особенностью которого является вязка "косичек" в одном направлении. Он не растягивается в длину, но немного тянется в ширину. Используют кулирку для изготовления нижнего белья, легкой одежды.

− материал, характерной особенностью которого является вязка "косичек" в одном направлении. Он не растягивается в длину, но немного тянется в ширину. Используют кулирку для изготовления нижнего белья, легкой одежды. Футер на 100% состоит из хлопка. Имеет утепленную изнаночную и гладкую лицевую стороны. Обеспечивает хороший воздухообмен, не деформируется. На поверхности футера крайне редко появляются катышки. Из него шьют детские изделия, толстовки, штаны.

на 100% состоит из хлопка. Имеет утепленную изнаночную и гладкую лицевую стороны. Обеспечивает хороший воздухообмен, не деформируется. На поверхности футера крайне редко появляются катышки. Из него шьют детские изделия, толстовки, штаны. Рибана − эластичный вид трикотажа. Легко сминается. Состоит из хлопка. Из него шьют манжеты, воротнички, пижамы, водолазки.

− эластичный вид трикотажа. Легко сминается. Состоит из хлопка. Из него шьют манжеты, воротнички, пижамы, водолазки. Интерлок известен своей рези ночной структурой. Очень гладкий и с лица, и с изнанки. Хорошо сохраняет тепло. Чаще всего интерлок задействуют при пошиве спортивной одежды, детских вещей, красивого белья.

известен своей рези ночной структурой. Очень гладкий и с лица, и с изнанки. Хорошо сохраняет тепло. Чаще всего интерлок задействуют при пошиве спортивной одежды, детских вещей, красивого белья. Жаккард − плотный материал. Подходит для изготовления жакетов, кардиганов, платьев.

− плотный материал. Подходит для изготовления жакетов, кардиганов, платьев. Гипель − красивая разновидность трикотажа, дополненная изысканными утонченными нитями, которые не образуют петли. На 90% состоит из хлопка, на 10% − из лайкры. Тянется. За счет сложного переплетения на лицевой поверхности материала просматривается тонкий рисунок.

− красивая разновидность трикотажа, дополненная изысканными утонченными нитями, которые не образуют петли. На 90% состоит из хлопка, на 10% − из лайкры. Тянется. За счет сложного переплетения на лицевой поверхности материала просматривается тонкий рисунок. Велюр − визуально очень похож на вельвет. Держит форму, но при этом хорошо тянется. Выполнен из качественной шерсти. Из велюра шьют домашние комплекты, накидки на мебель.

− визуально очень похож на вельвет. Держит форму, но при этом хорошо тянется. Выполнен из качественной шерсти. Из велюра шьют домашние комплекты, накидки на мебель. Вискоза . Ткань отлично тянется. представлена в широкой цветовой гамме. Используется для производства рубашек, блуз, водолазок, сарафанов и других легких вещей.

. Ткань отлично тянется. представлена в широкой цветовой гамме. Используется для производства рубашек, блуз, водолазок, сарафанов и других легких вещей. Бифлекс − синтетическая разновидность трикотажной ткани, образованная нейлоном и лайкрой. Прекрасно тянется в любую сторону. Подходит для пошива купальников, сценических костюмов.

− синтетическая разновидность трикотажной ткани, образованная нейлоном и лайкрой. Прекрасно тянется в любую сторону. Подходит для пошива купальников, сценических костюмов. Кашкорсе изготовлен из сочетания хлопка и спандекса (всего 5%). Пропускает воздух и хорошо тянется. Оптимален для пошива детской и взрослой одежды, изготовления водолазок, манжетов, горловин.

изготовлен из сочетания хлопка и спандекса (всего 5%). Пропускает воздух и хорошо тянется. Оптимален для пошива детской и взрослой одежды, изготовления водолазок, манжетов, горловин. Пике может быть с начесом, либо совершенно гладким. Не сминается, хорошо дышит и впитывает влагу. Из пике получаются очень красивые и уютные одеяла, детские вещи, спортивная одежда.

И это далеко не все виды трикотажа. Ознакомиться с ними более подробно можно, зайдя на сайт торговой компании "Трикотажный ряд". Ее интернет-магазин тканей в розницу с доставкой по России недорого обслуживает клиентов из разных городов страны. Вся продукция компании сертифицирована и отличается высоким качеством.