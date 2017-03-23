Всем известно, что трикотаж − это тянущаяся ткань, изделия из которой мягко облегают тело. Но далеко не каждый знает, что существует огромный выбор разных видов трикотажа. И каждый из них обладает своими уникальными свойствами, а потому используется при пошиве определенных изделий.
Трикотажные ткани принято классифицировать следующим образом:
- Кулирка − материал, характерной особенностью которого является вязка "косичек" в одном направлении. Он не растягивается в длину, но немного тянется в ширину. Используют кулирку для изготовления нижнего белья, легкой одежды.
- Футер на 100% состоит из хлопка. Имеет утепленную изнаночную и гладкую лицевую стороны. Обеспечивает хороший воздухообмен, не деформируется. На поверхности футера крайне редко появляются катышки. Из него шьют детские изделия, толстовки, штаны.
- Рибана − эластичный вид трикотажа. Легко сминается. Состоит из хлопка. Из него шьют манжеты, воротнички, пижамы, водолазки.
- Интерлок известен своей рези ночной структурой. Очень гладкий и с лица, и с изнанки. Хорошо сохраняет тепло. Чаще всего интерлок задействуют при пошиве спортивной одежды, детских вещей, красивого белья.
- Жаккард − плотный материал. Подходит для изготовления жакетов, кардиганов, платьев.
- Гипель − красивая разновидность трикотажа, дополненная изысканными утонченными нитями, которые не образуют петли. На 90% состоит из хлопка, на 10% − из лайкры. Тянется. За счет сложного переплетения на лицевой поверхности материала просматривается тонкий рисунок.
- Велюр − визуально очень похож на вельвет. Держит форму, но при этом хорошо тянется. Выполнен из качественной шерсти. Из велюра шьют домашние комплекты, накидки на мебель.
- Вискоза. Ткань отлично тянется. представлена в широкой цветовой гамме. Используется для производства рубашек, блуз, водолазок, сарафанов и других легких вещей.
- Бифлекс − синтетическая разновидность трикотажной ткани, образованная нейлоном и лайкрой. Прекрасно тянется в любую сторону. Подходит для пошива купальников, сценических костюмов.
- Кашкорсе изготовлен из сочетания хлопка и спандекса (всего 5%). Пропускает воздух и хорошо тянется. Оптимален для пошива детской и взрослой одежды, изготовления водолазок, манжетов, горловин.
- Пике может быть с начесом, либо совершенно гладким. Не сминается, хорошо дышит и впитывает влагу. Из пике получаются очень красивые и уютные одеяла, детские вещи, спортивная одежда.
И это далеко не все виды трикотажа. Ознакомиться с ними более подробно можно, зайдя на сайт торговой компании "Трикотажный ряд". Ее интернет-магазин тканей в розницу с доставкой по России недорого обслуживает клиентов из разных городов страны. Вся продукция компании сертифицирована и отличается высоким качеством.
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