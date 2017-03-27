Этой весной на Алтае ожидается небывалый паводок. Поэтому вопрос о качестве питьевой воды все чаще встает у жителей нашего города, ведь с таянием снегов в Обь попадают различные вещества. Они могут быть как химическими, так и органическими.

Для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний в весенний период увеличивается дозировка реагентов, используемых для очистки воды. Хлор сам по себе практически безвреден – через какое-то время он улетучивается, оставляя после себя слабый запах и, возможно, привкус. Однако хлорорганические соединения при этом никуда не исчезают. Они образуются при хлорировании воды, загрязненной органическими соединениями, которые, в свою очередь, попадают в источник воды через осадки, микроводоросли, донные отложения или через грязные старые трубы. Хлорорганические соединения особенно вредны для здоровья детей и людей пожилого возраста, это мощный канцероген.

Существует несколько популярных вариантов очистки питьевой воды:

Кипячение водопроводной воды.

Снижает опасность заражения инфекционными заболеваниями. Однако на большое число вредных веществ кипячение не оказывает никакого влияния. Кроме того, при кипячении хлорированной воды органические вещества вступают в реакцию с хлором, образуя канцерогены. Домашние фильтры и фильтрующие системы.

Зачастую фильтры не справляются с возросшей нагрузкой и требуют более частой замены картриджей. Картриджи менять нужно обязательно, так как рано или поздно старый картридж накапливает в себе все, что отфильтровал, и отдает обратно в питьевую воду. К тому же фильтры "пропускают" основную массу хлорорганических соединений.

Есть хорошая альтернатива – бутилированная вода, например "Легенда жизни". Даже в паводок она не содержит хлора, хлорорганических соединений, вирусов, бактерий, потому что добывается из надежно защищенной артезианской скважины глубиной более 280 метров. Вода "Легенда жизни" соответствует 96 показателям безопасности, каждая партия проверяется ежедневно в собственной производственной лаборатории компании.

"Легенда жизни" – вода высшей категории качества. Она не просто безопасна, но и полезна, потому что содержит микроэлементы йода, фтора и селена, укрепляющие здоровье. Подходит для взрослых и детей, может использоваться для питья, приготовления еды и напитков.

С 15 марта для всех жителей Алтайского края и г. Барнаула действует специальная акция: настольный кулер с нагревом и охлаждением со скидкой 50% при заказе 5 бутылей "Легенды" с йодом, фтором и селеном.

Подробности акции на сайте www.777-777.org