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Два школьника младших классов пострадали после схода снежной глыбы с крыши здания детского сада в Перми. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, ЧП произошло вечером в среду, 22 марта. Четверо детей пришли играть на территорию дошкольного учреждения в нерабочее время.

Школьники залезли на крышу хозяйственной постройки и стали прыгать с неё вниз. Во время игры на них обвалился снег с крыши. Травмы получили два ребенка. Один из них находится в больнице, второму помощь оказали на месте.

Напомним, месяц назад в Барнауле на ребенка с крыши местной поликлиники упала глыба снега. Ребенок был госпитализирован с признаками сотрясения головного мозга.