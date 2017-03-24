Ученые Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что открытое на всю ночь окно помогает человеку худеть во сне. Как пишет Федеральное агентство новостей, этот простой способ помогает избежать диабета II типа и ожирения, заявили ученые .

Польза заключается в прохладном воздухе, именно он оказывает такое благотворное воздействие на человеческий организм. При высокой температуре воздуха тело человека тратит меньше калорий на обогрев, а холод помогает разогнать метаболизм на треть.