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Большинство россиян выступило против возрождения монархии в стране — об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Интерфакс".

Так, 67% респондентов указали на то, что самодержавие в России является пройденным историческим этапом и возвращаться к нему не следует. А вот 28% респондентов оказались не против вернуть монархию, но назвать того, кто мог бы стать царем, они пока не готовы.

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82% участников опроса полагают, что нынешняя республиканская форма правления для России является оптимальной. 11% респондентов, выбирая между монархией и республикой, склоняются в пользу первой.

"В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% — республику", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

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Социологи также выяснили, что в первую очередь против самодержавия выступают сторонники КПРФ (74%) и пожилые люди (70%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-18 марта 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.