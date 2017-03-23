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Большинство россиян выступило против возрождения монархии в стране — об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Интерфакс".
Так, 67% респондентов указали на то, что самодержавие в России является пройденным историческим этапом и возвращаться к нему не следует. А вот 28% респондентов оказались не против вернуть монархию, но назвать того, кто мог бы стать царем, они пока не готовы.
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82% участников опроса полагают, что нынешняя республиканская форма правления для России является оптимальной. 11% респондентов, выбирая между монархией и республикой, склоняются в пользу первой.
"В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% — республику", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
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Социологи также выяснили, что в первую очередь против самодержавия выступают сторонники КПРФ (74%) и пожилые люди (70%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-18 марта 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Комментарии
Теперь людям надо объяснить что такое республика.
88% — республику", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
А какую республику? Советскую, Народную, Демократическую, Федеративную или может вообще Исламскую ?
Манипулируя общественным мнением, любую форму правления можно свести к единоначалию.
весь мир сошёл с ума.. тупорылый пипл хочет делать вид, что причастен к обустройству государства путём избрания всякого дерьма в свои правители.. а про такую систему управления, как меритократия ни один какбыпатриот наверняка и не слышал
А у нас разве нет монархи? Царь есть, власть передается.
А у нас разве нет монархии? Царь есть, власть передается.
- гость - 23 марта 2017 г. 15:52 Ну и кому нынешний Тсарь передаст власть? Наследников то нет?
Было уже, димон от гриппа отойдёт и порулит.
Надо же. Это на полном серьезе в России такие опросы проводятся?
Ну и кому нынешний Тсарь передаст власть? Наследников то нет? ____________________________________________
а вам бы только по родственной линии что-либо передавать, ключевое слово - передАст. А переворот это когда не успеет передАсть.
Как только введут монархию,то пускай вводят все атрибуты такого строя который уже был на руси. Крепостное право,служба от пяти лет,повальная религиозность и тд и тп.
Вы со свечкой не стояли, там может уже "большое гнездо" и раздербанят Россеюшку на волостя....
- гость - 23 марта 2017 г. 15:44 республика - это форма правления. и различаются они не по признаку народности или демократичности. бывают 2 типа республик: парламентская и президентская. у нас президентская, то есть вся полнота власти предоставлена президенту.