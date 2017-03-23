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Новости

Россияне выступили против возрождения монархии — опрос

, ИА "Амител"
67% респондентов уверены, что такая форма правления является пройденным историческим этапом

Фото: picstons.ru

Большинство россиян выступило против возрождения монархии в стране — об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Интерфакс".

Так, 67% респондентов указали на то, что самодержавие в России является пройденным историческим этапом и возвращаться к нему не следует. А вот 28% респондентов оказались не против вернуть монархию, но назвать того, кто мог бы стать царем, они пока не готовы.

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82% участников опроса полагают, что нынешняя республиканская форма правления для России является оптимальной. 11% респондентов, выбирая между монархией и республикой, склоняются в пользу первой.

"В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% — республику", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

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Социологи также выяснили, что в первую очередь против самодержавия выступают сторонники КПРФ (74%) и пожилые люди (70%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-18 марта 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.  Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.03.2017 15:41
- гость -

Теперь людям надо объяснить что такое республика.

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23.03.2017 15:44
- гость -

88% — республику", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

А какую республику? Советскую, Народную, Демократическую, Федеративную или может вообще Исламскую ?

0  0
23.03.2017 15:47
- гость -

Манипулируя общественным мнением, любую форму правления можно свести к единоначалию.

0  0
23.03.2017 15:50
- гость -

весь мир сошёл с ума.. тупорылый пипл хочет делать вид, что причастен к обустройству государства путём избрания всякого дерьма в свои правители.. а про такую систему управления, как меритократия ни один какбыпатриот наверняка и не слышал

0  0
23.03.2017 15:50
- гость -

А у нас разве нет монархи? Царь есть, власть передается.

0  0
23.03.2017 15:52
- гость -

А у нас разве нет монархии? Царь есть, власть передается.

0  0
23.03.2017 15:54
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 15:52 Ну и кому нынешний Тсарь передаст власть? Наследников то нет?

0  0
23.03.2017 15:56
- гость -

Было уже, димон от гриппа отойдёт и порулит.

0  0
23.03.2017 16:08
- гость -

Надо же. Это на полном серьезе в России такие опросы проводятся?

0  0
23.03.2017 16:23
- гость -

Ну и кому нынешний Тсарь передаст власть? Наследников то нет? ____________________________________________

а вам бы только по родственной линии что-либо передавать, ключевое слово - передАст. А переворот это когда не успеет передАсть.

0  0
23.03.2017 16:25
Коренной житель АК

Как только введут монархию,то пускай вводят все атрибуты такого строя который уже был на руси. Крепостное право,служба от пяти лет,повальная религиозность и тд и тп.

0  0
23.03.2017 16:27
медведь-шатун

Вы со свечкой не стояли, там может уже "большое гнездо" и раздербанят Россеюшку на волостя....

0  0
23.03.2017 16:27
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 15:44 республика - это форма правления. и различаются они не по признаку народности или демократичности. бывают 2 типа республик: парламентская и президентская. у нас президентская, то есть вся полнота власти предоставлена президенту.

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