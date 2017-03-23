Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На четырех станциях московского метрополитена уже летом начнут продавать коллекцию фирменной одежды среди которой женские футболки с надписью "Не прислоняться" и другими принтами, известными всем пассажирам столичной подземки. Об этом пишет "Российская газета".

Продажа развернется на стойках "Живое общение" на станциях — "Пушкинской", "Павелецкой" радиальной, "Площадь Революции" и "Арбатской" Арбатско-Покровской линии.

Также все желающие смогут приобрести толстовки и ветровки. Вся коллекция сшита из красно-белой ткани. Сообщается, что в продажу поступят черные футболки.