МТС первым из федеральных операторов запускает в тестовое вещание канал сверхвысокого разрешения Ultra HD (4K) в своей наземной кабельной сети.

В спутниковой платформе МТС ТВ данная возможность появилась ранее – 6 февраля 2017 года.

До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения в России, стимулирует спрос и откроет новые возможности для производителей качественного контента.

Для тестирования обновленной платформы выбран круглосуточный телеканал Russian Extreme Ultra, посвященный экстремальным видам спорта и путешествиям. Новый канал в формате UltraHD доступен всем существующим абонентам МТС, имеющим телевизор UltraHD, и подключившим услуги МТС-ТВ с использованием CAM-модулей.

"Вместе с МТС мы формируем зарождающийся рынок Ultra HD в России и создаем задел под его дальнейшее развитие, чтобы обеспечить качественным контентом наиболее взыскательных пользователей. Мы рады, что именно канал "Русский экстрим" выбран для эксперимента по масштабному вещанию на наземных сетях в городской среде, где уровень технической обеспеченности пользователей гораздо выше, а спутниковое телевидение традиционно уступает лидирующие позиции другим источникам сигнала", — прокомментировала Кристина Рябухина, заместитель генерального директора телеканала Russian Extreme.

В настоящее время МТС ведет активную работу с ведущими производителями UltraHD телевизоров, чтобы обеспечить качественную и гарантированную поддержку нового ТВ-продукта.

"Компания LG активно продвигает на российском рынке UltraHD телевизоры, потенциал которых может быть существенно дополнен при взаимодействии с операторами телевещания, обеспечивающими доставку сигнала сверхвысокой четкости до абонента. Мы рады, что МТС сделал важный шаг для становления рынка телевидения UltraHD", — сказал директор по Smart TV в России и странах СНГ компании LG Electronics Кевин Парк.

За дополнительной информацией обращайтесь: Татьяна Зубко

Пресс-служба "МТС Сибирь"

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