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Житель Барнаула, оскорбивший сотрудников полиции, приговорен к штрафу в размере шесть тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался 33-летний мужчина. В ноябре прошлого года правоохранители прибыли по вызову к одному из городских общежитий, где обнаружили лежащего на снегу у здания гражданина.

Мужчина был пьян, вел себя агрессивно, кричал, размахивал руками, приставал к гражданам, выражался грубой нецензурной бранью.

Полицейские представились, предъявили удостоверения и начали спрашивать, что случилось. В ответ на это мужчина высказался в их адрес грубой нецензурной бранью, унизив честь и достоинство.

В данный момент приговор в отношении барнаульца вступил в законную силу.