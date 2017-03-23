Фото: provyselenie.ru
Житель Барнаула, оскорбивший сотрудников полиции, приговорен к штрафу в размере шесть тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
На скамье подсудимых оказался 33-летний мужчина. В ноябре прошлого года правоохранители прибыли по вызову к одному из городских общежитий, где обнаружили лежащего на снегу у здания гражданина.
Мужчина был пьян, вел себя агрессивно, кричал, размахивал руками, приставал к гражданам, выражался грубой нецензурной бранью.
Полицейские представились, предъявили удостоверения и начали спрашивать, что случилось. В ответ на это мужчина высказался в их адрес грубой нецензурной бранью, унизив честь и достоинство.
В данный момент приговор в отношении барнаульца вступил в законную силу.
Комментарии
Ага, пускай тут лапшу на уши не вешают, сроду полицейский не представиться и тем более не покажет удостоверение. Ложь наглая!
Я, так понял 6 тыр, за нераскрытую тему, слабак, иди и читай Пушкина....