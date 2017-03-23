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Глава комиссии Госдумы России по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская пригрозила своим коллегам лишить их депутатских полномочий, если они до 1 апреля не сдадут декларации. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Поклонской, из 450 депутатов сдали декларацию только 160 человек. Получается, что еще 290 депутатов не сдали этот документ.

Мнение бывшего прокурора Крыма о лишении депутатских полномочий разделяет и глава комитета по безопасности и противодействию Василий Пискарев.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , сама Наталья Поклонская одной из первых в федеральном парламенте отчиталась о доходах за 2016 год. В прошлом году она заработала 2,6 млн рублей. В сравнении с тем, когда она работала прокурором Крыма, ее доходы увеличились на 300 тысяч рублей.