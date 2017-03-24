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Полиция в Америке арестовала 75-летнего пенсионера, которого обвиняет в дезертирстве из вооруженных сил США. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Мужчине, живущем в штате Флорида, теперь грозит трибунал. Пенсионер долго жил под вымышленной фамилией. Даже его жена не знала об его дезертирстве.

Полиция отвезла задержанного в офис шерифа, там у него сняли отпечатки пальцев, а затем перевели на базу ВВС в Тампе для допроса.

Война во Вьетнаме длилась с 1965 по 1975 год. Считается одним из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль.