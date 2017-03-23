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Приговор по громкому уголовному делу бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева вынесут в пятницу, 24 марта.

Заседание, где будет решаться судьба бывшего сити-менеджера, начнется утром в Центральном районном суде краевой столицы. "Судья выйдет из совещательной комнаты на оглашение приговора в 08:00", — сообщили порталу Amic.ru в суде.

Напомним, Игоря Савинцева обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату. Расследованием уголовного дела занималось краевое управление СКР.

По версии следствия, занимая пост главы городской администрации, Савинцев незаконную сдал в аренду муниципальные земельные участки для строительства нежилой недвижимости.

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В Следственном комитете добавляют, что в течение шести лет сити-менеджер якобы предоставил пять участков себе и своим родственникам. При этом, утверждается, что участки сдавались без торгов, а их оформление проходило через подконтрольные юридические лица.

"Впоследствии обвиняемым было обеспечено строительство на двух земельных участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов", — отмечали в СКР.

Подобные действия по мнению следователей, были созданы безусловные основания для реализации исключительного права на приватизацию муниципальных участков по явно несоразмерной выкупной цене — в десятки раз меньше их рыночной стоимости.

Ущерб городу от действий Савинцева оценивается суммой, превышающей 17 миллионов рублей.

Сторона государственного обвинения просит суд назначить бывшему сити-менеджеру наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти и органов местного самоуправления сроком на три года.

Сам же Игорь Савинцев своей вины не признает и подчеркивает, что действовал в рамках закона.