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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя воспринимать всерьез информацию о координации действий между сотрудниками штаба Дональда Трампа во время президентских выборов с Россией. Об этом пишет "ТАСС".

"(Это) очередная информация без каких-либо источников, которая не может ни комментироваться, ни восприниматься как какие-то серьезные данные", — сказал Песков.

Отметим, что не так давно телекомпания CNN сообщила, что представителей ФБР есть информация о том, что члены предвыборного штаба нынешнего президента США сотрудничали с Россией. Такое сотрудничество нанесло ущерб экс-кандидату на пост президента Америки Хиллари Клинтон.

Также представитель Кремля подчеркнул, что не будет комментировать факт утечек в США. По его словам, в России подобное не происходит. Песков отметил, что утечки все же бывают, но не в таком количестве.



