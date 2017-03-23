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Барнаульская Госавтоинспекция 24 и 25 марта проведет профилактическое мероприятие "нетрезвый водитель".

Традиционно, в данном случае преследуется цель профилактики ДТП с участием водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

Согласно данным городской ГИБДД, за первые два месяца текущего года в краевой столице зарегистрировано 11 дорожных аварий с участием нетрезвых водителей, либо водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

В этих ДТП пострадало 16 человек . Всего в указанный период ГИБДД выявило 368 нарушений ПДД, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения.