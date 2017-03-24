Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

В Барнауле 21 и 22 марта проходил кастинг популярного реалити-шоу канала ТНТ "Битва экстрасенсов". Показать свои способности в столицу Алтайского края приехали также люди из соседних регионов Сибири. Журналист Amic.ru побывал на мероприятии, где пообщался с желающими попасть в телепроект и стать известным на всю страну.

Гадание после 100 грамм

В конференц-зале свою очередь ожидали несколько женщин. Они сосредоточено, как выпускники при сдаче ЕГЭ, заполняли какие-то документы для согласия на съемку. За закрытыми же дверями в это время проходило само прослушивание, которое скорее походило на экзамен в институте: один человек, пусть и без зачетной книжке в руках, выходил из кабинета, а вместо него сразу же заходил другой. Решение жюри, кто попадет в новый сезон "Битвы экстрасенсов", станет известно чуть позже, поэтому выходящие могли только рассказать о себе.

38-летний бухгалтер Елена уже приходила на кастинг в Барнауле в 2010 году. Тогда пробиться в проект не получилось. Дар у нее появился в 12 лет. Умение видеть события на расстоянии, а также чувствовать призраков умела еще ее бабушка. Способности передались через поколение. Елена отмечает, что обладает исключительной интуицией, способна найти любой потерянный предмет, а также чувствует своих родственников. Например, если ее муж соберется покурить или пойти за пивом в магазин — она заранее об этом узнает. Именно по этой причине у Елены не сложился первый брак. В один вечер пришло видение, что муж изменяет ей. Тогда она собрала его вещи и поставила чемодан перед порогом входной двери. Муж оправдываться не стал: все прекрасно понял.

Хорошая интуиция помогает Елене в ее профессии. Например, когда она приходит устраиваться на работу в какую-то организацию, то сразу чувствует чистый у нее бизнес или нет. Кроме того, женщина ощущает призраков, чувствует уплотнение в воздухе. Так недавно она была в квартире, где умерла бабушка. Побывав в ней Елена поняла, что дух старой женщины не может успокоиться и покинуть место из-за того, что ее внуки затеяли там ремонт, не дождавшись 40 дней после смерти.

Самое интересное, что большинство ее способностей проявляются только под действием алкоголя. Эту любопытную особенность Елена не стала скрывать, а наоборот иронизировала, что возможно ей не удалось удивить жюри "Битвы экстрасенсов" из-за того, что не приняла допинг.

"Удается прекрасно "читать" людей с фотографии только под алкогольным опьянением. Когда трезвая — бесполезно. Как только выпью 100 грамм — сразу могу предсказать любому его судьбу. Например, был случай, когда отдыхала в большой незнакомой компании и угадала имена всех мужчин. Часто езжу с семьей в Горный Алтай. После принятых 100 грамм, начинаю всем соседям по базе отдыха предсказывать судьбу. Утром же, на трезвую голову, все видение пропадает. Может быть у меня "внутренний говорун" приходит только при расширении сознания, когда отрекаешься от мира", — рассказала Елена.

Белый маг

Второй из дверей, где проходило прослушивание, вышла женщина в синем пиджаке. Она сразу призналась, что очень разволновалась, когда ее стали снимать на камеру и не смогла раскрыться в полной мере. Женщина отметила, что умеет читать мысли людей, но вот в голову членов жюри шоу лезть не стала.

Татьяна уже с двух лет начала видеть что-то необъяснимое. Особенно сильно способности стали проявляться после смерти отца. Долгое время мечтала стать знахаркой. В начале все было, как у обычных людей, но с появлением необъяснимых способностей ее жизнь навсегда изменилась. Татьяна переживает, что из-за своего дара может ослепнуть по примеру родной бабушки. Силы своих способностей она до конца не знает, но причисляет себя к "белым магам".

В Барнауле, по ее словам, очень много "черных магов", которые навлекают на обычных людей порчу. Именно такие экстрасенсы, которые служат на стороне света, помогают избавиться людям от черной магий. За свою работу денег она не берет. Как и предыдущая собеседница, она готова на любую оплату, которую сам предложит клиент.

"Если я ухожу от своих способностей — это мне мешает жить. Стараюсь казаться обычным человеком, но в обществе чувствую себя изгоем. Приходят люди к своими проблема. Больше всего семейных проблем во взаимоотношениях. Через клиентов стала понимать, как надо жить", — шутит Татьяна.

Она призналась, что в 17 лет к ней пришли неизвестные духи и показали иные миры. Было безумного страшно, когда приходили черти, другая нечисть. Однако объездив монастыри позже узнала, что есть и другие — светлые духи. Все эти события привели Татьяну в православную веру. В храме она может видеть, как души священников борются и сражаются с тьмою. Ездила в Новокузнецк: пыталась избавиться от этого дара, жить обычной жизнью. Не получилось.

Друзей у Татьяны нет. Во время познания своей силы ей пришлось попрощаться со многими близкими, которым могла навредить своим даром. Способности с годами стали проявляться у ее детей. Например, у сына, который обладает интуицией. Поэтому Татьяна работала долгие годы поисковиком людей, причем не безуспешно. Женщина добавила, что уже была несколько лет назад в шаге от попадание на проект, но что-то не сложилось в последний момент.

Вещие сны

Молодая темноволосая девушка Анна только ждала своей очереди на прослушивание. Как и другие — она внимательно заполняла данные в анкете. Девушка отличалась от тех, кто приходил раньше: с современным смартфоном в руках она выкладывала посты в инстаграм, где информировала читателей о том, как проходит кастинг. Прийти на него 21-летнюю студентку педагогического института заставила мама, которая верит в сверхспособности дочери. Сама же Анна думает по-другому, утверждая, что просто обладает исключительной интуицией.

Ее история вполне могла бы лечь в основу очередной повести Стивена Кинга. Уж очень ее сроднит с персонажами этого культового американского писателя: Кэрри, Чарли Макги из "Воспламеняющей взглядом", Джонни Смитом из "Мертвой зоны".

Способности Ани стали проявляться в 15 лет. Во сне она видит свое будущее или близких людей. Обычно снятся сны каждый день, многие из них сбываются. Многие из них требуют интерпретации, но для этого Аня не заходит в сонники. Она просто старается сама проанализировать, что за образы являются ей. Внимание девушки не направлено на весь мир, поэтому ей не снятся крушения самолетов, теракты или результаты матчей барнаульского "Динамо".

"Во сне происходят все как наяву. Чаще всего приходят умершие родственники и рассказывают о той или иной ситуации. Я не могу назвать себя экстрасенсом, способностей не развиваю. Не считаю, что смогу навести порчу или "сглаз". Тем более, его снять. Я, если честно, в это все не верю. Просто считаю, что у меня прекрасно работает интуиция, которую необходимо нужным способом развивать", — рассказала она.

Любопытно, что девушка выскочила из кабинета для прослушивание буквально через 10 минут. В дверях лифта она рассказала своим подписчика в инстаграм, что верит в попадание на проект. Для этого Ане, как и другим алтайским магам и экстрасенсам, придется немного подождать. Все испытания, записанные на камеру, будут оправлены в Москву. Именно там решат, кто из жителей нашего региона будет удивлять страну своими сверхспособностями. А пока можно смотреть программу "Экстрасенсы ведут расследование" по субботам в 20:00 на ТНТ.