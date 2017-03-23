"Ударом по престижу "Евровидения" назвали в Кремле недопуск Самойловой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле все же надеются на то, что Украина передумает и допустит Юлию Самойлову до участия в "Евровидении-2017", пишет "ТАСС".

"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, это наносит удар по престижу "Евровидения", — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков отметил, что это решение Киева является "чрезвычайно неудачным".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , СБУ запретила въезд на территорию Украины певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на этом музыкальном конкурсе. Таким образом, Самойлова в следующем году сможет представить Россию на "Евровидении -2018" вне зависимости от страны, где конкурс будет проходить. После этого известия в СМИ появилась информация, что российские телеканалы не будут транслировать песенный конкурс в этом году.