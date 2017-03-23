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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил о недопустимости и порочности практики "серых" зарплат.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, городские власти рассмотрели вопросы работы по легализации занятости и выводу зарплаты "из тени". Говоря о существующей проблеме, выдачи зарплат в конвертах, сити-менеджер подчеркнул: "Отсутствие трудовых договоров, "серая" зарплата недопустимы, потому что лишают человека социальных гарантий, нарушают пенсионные права. Городской бюджет, внебюджетные фонды недополучают средства от работодателей".

В горадминистрации добавляют, что в настоящее время в краевой столице сей проблемный вопрос курирует рабочая группа по регулированию выплаты заработной платы, куда входят представители разных надзорных ведомств.

Как сообщил глава городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач, в прошлом году было проведено 34 заседания рабочей группы, на которых рассмотрели 362 организации города с общей численностью работников более 13 тысяч человек.

В результате 218 организаций повысили заработную плату 8615 работникам, темп роста заработной платы составил 136%, 16 организаций предоставили документы о легализации трудовых отношений с 227 работниками. По 51 организации обобщенная информация об имеющихся нарушениях трудового законодательства передана в надзорные органы", — уточняют в мэрии.



