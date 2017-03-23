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Выйти из тени: Дугин заявил о недопустимости "серых" зарплат в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам главы городской администрации, такая практика лишает граждан социальных гарантий и плохо сказывается на бюджете

Фото: shtabso.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил о недопустимости и порочности практики "серых" зарплат.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, городские власти рассмотрели вопросы работы по легализации занятости и выводу зарплаты "из тени". Говоря о существующей проблеме, выдачи зарплат в конвертах, сити-менеджер подчеркнул: "Отсутствие трудовых договоров, "серая" зарплата недопустимы, потому что лишают человека социальных гарантий, нарушают пенсионные права. Городской бюджет, внебюджетные фонды недополучают средства от работодателей".

В горадминистрации добавляют, что в настоящее время в краевой столице сей проблемный вопрос курирует рабочая группа по регулированию выплаты заработной платы, куда входят представители разных надзорных ведомств.

Как сообщил глава городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач, в прошлом году было проведено 34 заседания рабочей группы, на которых рассмотрели 362 организации города с общей численностью работников более 13 тысяч человек.

В результате 218 организаций повысили заработную плату 8615 работникам, темп роста заработной платы составил 136%, 16 организаций предоставили документы о легализации трудовых отношений с 227 работниками. По 51 организации обобщенная информация об имеющихся нарушениях трудового законодательства передана в надзорные органы", — уточняют в мэрии.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.03.2017 17:27
- гость -

Морда лица у Дугина не треснет случаем?

0  0
23.03.2017 17:30
- гость -

как же мы раньше не догадались?

0  0
23.03.2017 17:30
Serg 1

23.03.2017 17:27 - гость -

руби а как же стекольщики зарабатывающие наманекюреными пальчиками овер 50 тыщ? или ты им чернуху гонишь?

0  0
23.03.2017 17:34
- гость -

Так надо налоги до приемлемого уровня снижать. Пол зарплаты отдавать чиновникам это как-то не по человечески.

0  0
23.03.2017 17:38
- гость -

Еще один... Да просто сделайте людям нормальную зарплату, такую, чтобы на нее после уплаты налогов можно было нормально жить - и все! У людей повысится покупательная способность, соответственно у бизнеса - прибыль, и уплата налогов и взносов за работников не будет приводить к разорению. Эти, прости господи, думают, что люди от хорошей жизни так работают, что ли? Или все чинушек наших подло обмануть норовят? Ну так тут они пусть сами поделятся, по каким серым схемам бюджет пилят, а уж потом на народ кивают.

0  0
23.03.2017 17:39
- гость -

Хорошо Дугину, сам себе приказ накропал о повышении себе же зарплаты. Наверное, мало, раз призывает других платить налоги. А дружков своих богатых потряс бы, которым налоги компенсируют.

0  0
23.03.2017 17:42
- гость -

Да просто сделайте людям нормальную зарплату, такую, чтобы на нее после уплаты налогов можно было нормально жить - и все!

Вам батенька в СССР надо. Сейчас с такими предложениями вы можете выходить к своим рабовладельцам, то есть работодателям. Догадываетесь как далеко отправлены будете?

0  0
23.03.2017 17:53
Пленный

Нафига нам "серая", нам черняк платят.

0  0
23.03.2017 17:58
- гость -

а нам вообще не платят

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