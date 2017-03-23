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Известные американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт спустя шесть месяцев после объявления о разводе начали общаться друг с другом, пишет "Аргументы и факты" со ссылкой на журнал People.

Как сообщается, бывшие супруги нашли в себе силы начать общение после того, как спал ажиотаж вокруг их семейных разборок.

Источник издания, знакомый с ситуацией объясняет, что теперь бывшие возлюбленные могут дальше двигаться вперед. Ранее Анджелина Джоли в интервью назвала бывшего мужа

"замечательным отцом их шестерых детей".

Напомним, о разводе знаменитой голливудской четы стало известно в сентябре прошлого года. На развод подала Анджелина Джоли, которая объяснила свой поступок "непримиримыми разногласиями".