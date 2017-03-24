Вышел новый трейлер римейка знаменитой картины "Спасатели Малибу". В нем много новых фрагментов, а также сцен на пляже с участием актрис в купальнике.

В новых сериях герои сериала, как и прежде, будут спасать отдыхающих, а также бороться с бизнесменами из нефтяной фирмы, желающими выкупить пляж.

Роли в культовом сериале исполнили: знаменитый культурист Дуэйн "Скала" Джонсон и Зак Эфрон. Их коллегами-девушками выступят Келли Рорбах и Александра Даддарио.

В кино лента выйдет 12 мая 2017 года.

"Спасатели Малибу" — американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999—2001 годах как Baywatch Hawaii).