Фото: vk.com/barneos22

Глыба льда повисла на электрических проводах у дома на улице Парижской Коммуны в Барнауле.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Парижской Коммуны, 64. Во дворе дома вот такой пейзаж", — написал автор заметки, сопроводив свой пост фотографией, на которой видно, как ледяная субстанция в прямом смысле висит на проводах.

Другие горожане, комментируя эту картину, отмечают: "Красиво", "Лед мигрирует с крыши на крышу, тихонько, по проводам", "Тихо лёдиком шурша, едет крыша не спеша", "К возгоранию от замыкания готов".