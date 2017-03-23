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Барнаул в субботу, 25 марта, присоединится к Всероссийской акции в защиту животных. В этот день в краевой столице пройдет пикет в защиту бездомных животных, сообщают в БГОО "Ласка".

Всех желающих ждут на Бульваре защитников Сталинграда, прилегающем к КРК "Мир", (площадь Победы, 1), с 12:00 до 14:00. Пикет санкционирован. Эту акцию поддержали 100 российских городов.

Организаторы пикеты надеются таким способом, во-первых, ускорить процесс принятия (затянувшийся с 2010 года) Федерального Закона "Об ответственном обращении с животными". Во-вторых, выразить протест против жестокого обращения с животными и уничтожения бездомных животных. В-третьих, призвать владельцев домашних животных соблюдать правила содержания собак и кошек и стерилизовать своих питомцев, так как именно их невостребованное потомство пополняет армию бездомных животных.