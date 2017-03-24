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Ученые нашли способ прогнозирования смерти человека

, ИА "Амител"
Секрет кроется в способности различать запахи

Фото: reporter-tv.net

Шведские ученые нашли способ прогнозирования смерти, основанный на умении распознавать запахи. Об этом пишет "Lenta.ru" со ссылкой на The Telegraph.

Ученые из Стокгольмского университета считают, что предвестником ухода из жизни является потеря обоняния. Такой вывод они сделали после десятилетнего исследования 1774 шведов в возрасте 40-90 лет.

В самом начале исследования людям было предложено пройти тест по определению 13 различных запахов. Эта способность, по мнению ученых, является одним из показателей здорового функционирования головного мозга.

В среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на восемь процентов.

 

 


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