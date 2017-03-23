Фото: justmedia.ru
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в центре Киева, передает РИА Новости со ссылкой на слова начальника полиции украинской столицы.
По информации местных СМИ, неизвестные расстреляли экс-думца в центре города несколько мужчин, которые, предположительно, являются предпринимателями. Один из них, по имеющимся данным, являлся Денисом Вороненковым.
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Также отмечается, что президент Украины Петр Порошенко в связи с инцидентом срочно вызвал к себе главу Службы безопасности Украины.
По всей вероятности, убийство бывшего депутата, являлось заказным.
Комментарии
Убийцу думаю уже нашли https://clck.ru/AoKtQ