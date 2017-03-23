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Один из стрелявших в экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова находится в реанимации, второй погиб на месте, пишет РБК.

Напомним, ЧП случилось в четверг, 23 марта, в Киеве. Нападавших было двое.

Информацию об убийстве подтвердили бывший депутат Госдумы Илья Понаморев и начальник главного управления Нацполиции Андрей Грищенко.

Издание "Комсомольская правда" пишет, что в Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным.

Как пишет РИА "Новости", сейчас на месте убийства Вороненкова находится украинская полиция. Тело убитого уже убрали с места преступления. Ранее в правоохранительных органах заявили, что убийство может носить заказной характер.