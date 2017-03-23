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Корреспондент Всероссийской государственной теле-радиокомпании (ВГТРК) в прямом эфире в четверг, 23 марта, заявил, что ни один российский канал не покажет "Евровидение-2017". Об этом пишет "Интерфакс".

По словам корреспондента, трансляцию не будут вести из-за того, что от России не будет выступать ни один конкурсант. Представитель ВГТРК напомнил, что в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова.

Ранее СМИ писали, что слухи об отказе в трансляции ходят, но точно еще не было решено.

Напомним, Юлии Самойловой въезд на Украину на запрещен на три года. Наша участница хотела исполнить песню Flame Is Burning.