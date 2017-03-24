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Бухгалтер в Кемерово присвоила себе больше 57 миллионов рублей с платы жильцов за ЖКХ и перевела деньги на Лондонскую фондовую биржу. Об этом пишет портал svopi.ru.

С помощью такой аферы женщина хотела погасить долги по своим кредитным картам. Воровство денег она начала осенью позапрошлого года. Горожане перечисляли деньги за оплату коммунальных услуг и поставленного угля. Приходные кассовые ордеры бухгалтер подделывала, а разницу между настоящим и поддельным забирала себе.

За год она накопила нужную сумму и перевела ее лондонским брокерам. С заработка подозреваемая хотела вложить деньги назад, но не успела.