Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он не болел в последнее время, хотя в СМИ широкий ход иная получила информация.

О состоянии своего здоровья глава правительства высказался на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок, когда один из участником мероприятия поздравил Медведева с выздоровлением.

"Да я и не болел", — цитирует слова премьера "Интерфакс".

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Дмитрий Медведев гриппует.

Во всяком случае именно болезнью он объяснил отсутствие премьер-министра на заседании правительства. "Вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли", — рассказал тогда Путин.