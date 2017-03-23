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Потепление до +16 придет в Алтайский край в пятницу, 24 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.

В крае будет солнечно, на дорогах гололедица. Днем по региону +6…+11 градусов, местами по югу +11…+16 градусов.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду с усилением днём по западу до 15 метров.

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В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице воздух прогреется до +11 градусов.

Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.

