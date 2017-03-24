Фото: liveinternet.ru

Резкое потепление, солнце и гололед прогнозируют в Алтайском синоптики в пятницу, 24 марта.

Днем по региону температура составит +6…+11 градусов, а местами по югу +11…+16 градусов.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду с усилением днём по западу до 15 метров.

Читайте также: +14 и снова морозы. Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе?

В Барнауле также ожидается солнце и гололед. Днем в региональном центре до +11 градусов. Ветер юго-восточный 3-8метров в секунду.