Коттедж, построенный в концепции единения с природой, продают под Барнаулом

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 413 квадратных метров, расположенный на участке 13 соток, продают в поселку Фирсова слобода под Барнаулом за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Дом выполнен по индивидуальному проекту с идеей единения с природой, с ориентировкой и привязкой к участку, с учетом сторон света и розы ветров. Участок расположен у леса. На участке распланированы декоративная зона — зона отдыха с детской площадкой и сад. В саду посажены плодовые деревья и кустарники", — говорится в объявлении.

На первом этаже имеются: тамбур, гардеробная, санузел, кухня, столовая, кабинет, гостиная с отдельно предусмотренной каминной зоной, бильярдная, выделенная разным уровнем пола, с выходом в баню. Везде оборудованы теплые полы с регулировкой по зонам.

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Гараж на два автомобиля с погребом и входом в котельную. В котельную есть отдельный вход с улицы.

На втором этаже расположены две спальни-детские с совмещенным балконом, спальня с отдельным санузлом, душевой и ванной, гардеробной, выходом на балкон.

Чистовая отделка в доме выполнена частично.



