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Приговор по громкому уголовному делу бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева выносит в пятницу, 24 марта, Центральный районный суд.

Как ожидается, судья выйдет из совещательной комнаты на оглашение вердикта в 08:00. Бывшему сити-менеджеру инкриминируют превышение должностных полномочий и покушение на присвоение и растрату.

Напомним, что под уголовное преследование Савинцев попал еще находясь на посту главы администрации. Впрочем, вскоре после возбуждения дела, в августе 2015 года, он объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем.

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Расследование уголовного дела краевое управление СКР завершило в апреле 2016 года, а процесс над бывшим главой администрации стартовал в августе того же года. На этой неделе сторона гособвинения выступило со своей позицией, запросив для Савинцева в качестве наказания пять лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах власти на три года.

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Сам же Игорь Григорьевич свою вину не признал, подчеркнув, что действовал в рамках закона.

Суть уголовного дела сводится к тому, что по версии следствия, Савинцев незаконную сдал в аренду себе и своим родственникам муниципальные земельные участки для строительства нежилой недвижимости. В СКР подчеркивали, что торгов при этом не проводилось. На двух участках была возведена недвижимость.

Как считают правоохранители, в итоге были созданы основания для реализации исключительного права на приватизацию муниципальных участков по несоразмерной выкупной цене, которая была в десятки раз меньше их рыночной стоимости. Ущерб от действий бывшего сити-менеджера оценили в сумму более 17 миллионов рублей.