Десятки туристов требуют вернуть деньги от барнаульской турфирмы "Лето-тур". Люди заплатили деньги за путешествие, но оно не состоялось. По словам пострадавших, выяснилось,что компания даже не бронировала путевки, которые они оплатили. Средства гражданам никто не возвращает, а по имеющимся данным, офис компании сейчас опечатан полицией. Что произошло, разбиралось ИА "Амител" .

Грамотный развод

"Я нашла эту компанию в Интернете. В группе в "Одноклассниках" начала вести переписку с менеджером Татьяной. Не скажу, что там были самые низкие цены. На

тысячу-две дешевле. Подкупило то, что менеджер очень быстро и грамотно отвечала на все вопросы, всегда выходила на связь. Была очень предупредительна", — рассказывает одна из пострадавших Ирина Рудченко, жительница села Родино.

К тому же, по словам Натальи, выяснилось, что ее знакомые в декабре 2016 года летали на отдых от этой компании и остались довольны.

"Мы оплатили 140 тысяч рублей за четверых на 11 марта, заполнили договор, получили приходно-кассовый ордер и стали ждать даты вылета. Примерно 5 марта она нам звонит, извиняется и говорит что случайно нам забронировала не 11 марта, а другое число. Мы договорились с ней на другую дату — на 18 марта. Опять почти накануне она позвонила и сказала, что нам один номер утвердили, а второй нет. Мы передвинули на 21 марта. И снова ничего не получилось. Тогда она предложила нам вернуть деньги. Мы так и решили. Но с возвратом денег она тоже тянула. 21 марта мы приехали в Барнаул, а офис был уже опечатан. Тогда мы поехали в полицию и написали заявление", — рассказывает Ирина.

По ее словам, только в полиции ей сообщили, что менеджер компании "Лето-тур" Татьяна Анцифирова на самом деле носит фамилию Лель, под которой успела "прославится" два года назад, когда была признана виновной в крупном мошенничестве. Как выяснило следствие, с июля 2014 года по январь 2015 года Татьяна Лель, работая в турфирме "Меркурий", принимала деньги от граждан, планирующих отдых за рубежом. Она заключала договоры с людьми, обещая забронировать для них путевки. Однако в действительности этого не было сделано. Были обмануты 22 человека. Суд признал Лель виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

"Везло" по-разному

На сайте "Лето-тур" на данный момент опубликовано множество отзывов от обманутых туристов. Многие лишились, действительно, крупных сумм.

"Менеджеру турагенства "Лето-Тур" Анцифировой Т. И. Прошу вернуть мои денежные средства в размере сто пятьдесят тысяч рублей (150000 руб) за не выполненный договор № 135/12-16 от 9 декабря 2016 г. по вине турагенства. Квитанция к приходному кассовому ордеру № 135-12 от 9. 12. 2016 г. Согласно договора срок путешествия должен быть с 21 января 2017 г. Сегодня 20 февраля , а деньги так и не вернули. Сведения — номер карты был сообщен СМС 25 января 2017 г. на телефон Анцифировой Т. И затем 7 февраля WhatsApp вновь был отправлен номер карты, 12 февраля СМС- напоминание о возврате денег", — пишет один из клиентов на сайте фирмы.

И следующее его же сообщение от 20 марта: "я вновь обращаюсь к Лель Сергею Васильевичу и Анцифировой Татьяне Ивановне с требованием вернуть мои деньги за невыполненную тур услугу агенством "Лето-Тур". Вот уже два месяца я слышу только обещания вернуть сто пятьдесят тысяч рублей. Данная сумма была внесена еще в декабре 2016 года. Договор, квитанция об оплате — все есть. Очень трудно не верить людям работающим в туризме, но поступки Татьяны и Сергея говорят об обратном".

Это только самые мягкие сообщения на сайте. Пострадавшие объединяются в соцсетях и обращаются в полицию с заявлением о мошенничестве. По сообщению одной из пострадавших, на 23 марта в полицию Барнаула подано уже порядка 30 заявлений от жителей Алтайского края.

Люди рассказывают, что их привлекали низкие цены на путевки, которые предлагала турфирма "Лето-тур" и положительные отзывы тех, кто уже воспользовался услугами компании. И действительно, на сайте фирмы имеется много положительных отзывов, опубликованных от имени туристов.

Кстати, некоторым действительно везло, и они оплатив путевки, получали долгожданное путешествие.

"Читаю и в шоке! Пару лет назад летали от неё все было хорошо, собирались и в этом году лететь во Вьетнам от неё, но бог отвёл, взяли в другом агентстве. Сроду бы не подумала о ней такого", — пишет в группе в ОК пользовательница Настя.

Другим везло меньше: клиентов заселяли не в те отели. Например, вместо пятизвездочных в двухзвездочные.

"В январе 2017 слетали на Пхукет с большим сюрпризом, купив тур в "5" а попали в "2" потом в течении суток вопрос бы решен. Нас она переселила в нужный отель, оплатив тур, так понимаю, деньгами кинутых туристов....Очень жаль, что гонясь за дешевизной, мы попадаем в такой лохотрон .Если потребуется мои показания, я рада буду помочь. Очень хочется, что бы наказание было заслуженным", — пишет Лариса.

"Вчера разговаривала с женщиной из Благовещенки. Они летали в Грецию и вместо четырехзвездочного отеля их поселили в очень дешевом двухзвездочном, который был очень далеко от моря. Разницу в деньгах так и не вернули", — рассказывает Ирина.

За справедливостью в полицию

В Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) осведомлены о случившемся. Однако, никаких полномочий повлиять на ситуацию у ассоциации нет. По словам президента Ассоциации Елены Чупиной, по данным на 22 марта количество пострадавших от действий ТА "Лето — тур" составило около четырех десятков семей. "Жители г. Барнаула, Красноярска, и других районов Алтайского края не смогли улететь в ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Индию и др. страны. Сумма ущерба уточняется", — пояснила Елена Чупина.

Все пострадавшим Алтайская региональная ассоциация туризма рекомендует обратиться с заявлением в отделение полиции по месту регистрации, либо в полицию Ленинского район г. Барнаула по месту регистрации агентства.

Также Елена Чупина подтвердила, что менеджер компании "Лето-тур" Татьяна Анциферова еще два года назад была широко известна под фамилией Лель в связи с делом о крупном мошенничестве в турагентстве "Меркурий".

Вернут ли деньги пострадавшим?

В настоящий момент, как утверждают пострадавшие, офис компании "Лето тур" закрыт и опечатан полицией. Телефон не отвечает, в чем убедились корреспонденты ИА "Амител" .

По словам Ирины, в полиции ей рассказали, что Татьяна Лель сама пришла в полицию с повинной и призналась в том, что брала с людей деньги. Но сейчас у нее нет денег и рассчитаться со своими клиентами она не может. Кстати, якобы никакого имущества на женщину также не оформлено. Поэтому граждане очень боятся, что свои деньги назад они не получат.

Если корыстный умысел действий менеджера подтвердится, какое наказание ей грозит и каким образом будут взыскан средства — пока неизвестно. ИА "Амител" направил официальный запрос по это ситуации в пресс-службу ГУВД Алтайского края.

Не гнаться за дешевизной

Гражданам, которые в ближайшее время хотели бы отправиться в путешествие, но боятся быть обманутыми, в Алтайской региональной ассоциации туризма рекомендуют реалистично оценивать стоимость путевки и не гоняться за дешевизной.

"С января 2017 года на туристическом рынке произошли серьезные изменения в законодательстве. Многие туроператоры с целью уменьшения затрат понизили агентское вознаграждение до 6 %. А это значит, что если гражданину предлагают скидку большую чем агентское вознаграждение, нужно задуматься — зачем компании работать себе в убыток и в этом случае быть готовым к возможной несостоятельности и мошенничеству", — поясняет президент АРАТ Елена Чупина.

Кроме того, обязательно при оформлении и оплате тура туристу должны выдать договор, контрольно- кассовый чек или БСО. Ну и, конечно, обращаться стоит только в компании, которые имеют многолетний опыт работы и хорошую рекомендацию.