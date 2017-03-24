Приговор бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву суд вынесет 24 марта. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере.

Обвинение просит для экс-главы администрации пять лет колонии общего режима. Защита со столь строгой мерой наказания не согласна. Адвокат подсудимого Жанна Пронина рассказала порталу Amic.ru, какие неровности она видит в этом уголовном деле.

Какие нестыковки есть в деле Игоря Савинцева?

По делу установлено, что договор аренды земельного участка по улице Ленинградской, 5г, не был зарегистрирован в Росреестре, следовательно, не был заключен, пояснила Amic.ru адвокат Жанна Пронина. Кроме этого, за год до возбуждения дела от прав на аренду этого земельного участка арендатор отказался. Пронина подчеркнула, что участок до сих пор находится в муниципальной собственности и на торги не выставлялся.

На Пролетарской, 89, на момент возбуждения уголовного дела строительство здания не было окончено, а право собственности на здание устанавливалось в судебном порядке. В деле имеется заявка, поданная в 2010 году ООО "Технология". Компания просила выделить земельный участок в аренду под строительство и на эксплуатацию, что опровергает наличие умысла о последующем выкупе земельного участка в собственность.

По мнению обвинения, Игорь Савинцев в период с 2009 по 2015 совершил два преступления. Одно из них квалифицируется по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст.160 УК РФ. По этому составу Савинцев покушался причинить городу Барнаулу ущерб в размере стоимости пяти земельных участков на общую сумму более 66 миллионов рублей. Второе квалифицируется по ч.2 ст. 286 УК РФ. Ущерб, который Савинцев причинил по данному составу преступления, составил еще более 23 миллионов рублей.

Договор аренды земли по адресу Горького, 7, был расторгнут в Арбитражном суде Алтайского края по иску Павла Бадажкова (прим.ред. — предприниматель из г. Барнаула) еще до возбуждения уголовного дела. И этот участок также принадлежит муниципалитету. Его трижды выставляли на торги, но покупатель так и не нашелся.

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На земельном участке по улице Никитина, 116, строительство не велось вовсе. А выкупить участок без строения на нем, в соответствии с российским законодательством, в принципе невозможно.

На Змеиногорском тракте, 83, право собственности на здание было зарегистрировано 15 мая 2015 года. Но до возбуждения уголовного дела заявление о выкупе земельного участка не подавалось и арест не накладывался. Следовательно, пресечь следствие ничего не смогло. Более того, было подано заявление на заключение договора аренды под эксплуатацию здания, что исключает доводы следствия об умысле о последующем выкупе земельного участка в собственность.

По версии следствия, Савинцев в 2009 году задумал получить в собственность по кадастровой стоимости пять земельных участков. Чтобы реализовать задуманное, ему необходимо было выделить под строительство пять земельных участков. Далее требовалось возвести здания и сооружения на них, зарегистрировать право собственности, а через три года выкупить земельные участки по кадастровой стоимости.

Что думает адвокат о преступной схеме Савинцева?

Жанна Пронина, адвокат

Сам способ, который якобы придумал Савинцев, чтобы не выставлять участки на аукцион и не выкупать по рыночной стоимости, адвокат называет сомнительным. По словам адвоката, сначала сити-менеджеру нужно было бы получить участки в аренду на три года, построить пять зданий и только тогда выкупить их по кадастровой стоимости.

"Таким образом, не причинен ущерб муниципальному образованию и умысел на хищение не доказан", — отметила Пронина.

При этом, во втором составе преступления фигурируют те же самые земельные участки, которые Савинцев незаконно (прим.ред. — по версии следствия) получил в аренду.

По мнению обвинения, целью был выкуп земельных участков и оформление их в собственность. Просто он не успел довести свой умысел до конца. И не причинил этот ущерб потому, что следствие пресекло действия Савинцева, наложив в 2015 году арест на земельные участки. Кроме этого, по трем участкам по "неустановленным следствием причинам объекты построены не были", в связи с этим и выкуп осуществить не представлялось возможным.

Какой ущерб подтверждает сторона защиты?

По словам адвоката, говорить о причинении ущерба в размере 21 178 363 руб. 26 коп (прим.ред. — за два участка) нельзя, так как два участка сегодня принадлежат муниципалитету.

"Единственное, о чем можно спорить, то это о том, необходимо ли было выставить право заключения договора аренды на торги либо нет. Следовательно, надлежало выяснять, были ли иные претенденты на спорные участки. Соответственно, речь могла идти (по сути) только об ущербе в сумме равной 2 523 667 руб. 87 коп", — пояснила свою позицию Жанна Пронина.

В судебном заседании установили, что в период с 2009 по 2013 год все земельные участки в аренду предоставлялись под строительство по единой процедуре (за исключением жилья), а не только те, получение в аренду которых вменяется в вину Савинцеву. Причем не только в городе и крае, а, как следует из судебной практики, во всей стране. Также юрист убеждена, что необходимо устанавливать истину по делу в каждом конкретном случае, независимо от того, чиновник это или простой человек.

"Для принятия решения суд взял всего два дня. 21 марта в 19 часов закончились прения, и было предоставлено последнее слово подсудимому. А уже 24 марта в 8.00 будет оглашен приговор. Не помню, чтобы так быстро принималось решение по делу, в котором 40 томов и 148 свидетелей, — сказала Пронина.

А могло ли дело быть заказным?​

Адвокат ответила, что не может судить об этом, так как не располагает никакими доказательствами. На сегодняшний день точка зрения следствия и прокуратуры может быть любой, в том числе у них нет задачи устанавливать истину по делу.

"Главное и основное — это суд. И если суд будет состоять из квалифицированных и независимых специалистов, то каждый может рассчитывать на соблюдение своих конституционных прав! Это один из основных принципов и признаков правового государства, именно тогда будут отмирать не только абсурдные и заказные дела, но и чиновничьи произволы. Судья – это не просто особая должность, это особая ответственность. Этому званию нужно соответствовать. Ошибка адвоката, следователя, прокурора может быть исправлена судьей, за ошибкой суда стоит человеческая судьба. И когда мы с легкостью даем комментарии и высказываем суждения о поступках других людей, чаще всего мы не видим себя и не замечаем своих скелетов в шкафу. Поэтому давайте будем все корректны к друг другу и осторожны в своих высказываниях", — высказала свою позицию Пронина.

А были свидетели, которые меняли показания по ходу дела?

Такие люди были. В их числе бывший руководитель комитета по архитектуре администрации города Барнаула Воробьев, который является основным свидетелем обвинения. Это единственный человек, которому давались незаконные и (как он считает преступные) указания Савинцевым, сказала адвокат. Он якобы был вынужден их выполнять.

"Он помнил только про эти пять спорных земельных участков, но при этом забыл, что изначально давал другие показания на допросе в присутствии своего адвоката, а также писал жалобу на следователя из-за оказания на него давления", — заметила детали Жанна Пронина.

Кстати, при проведении обысков у Воробьева не были обнаружены записные книжки. Но впоследствии он их где то нашел и предоставил. При этом экспертиза не могла установить давность происхождения записей в них. В этих книжках он подробно записывал все поручения данные главой города и его заместителями.

Позже Воробьев составил подробную табличку с датами и информацией о данных поручений каждого заместителя и главы города, подписал ее и приобщил в суде. Ежедневники не содержали записи о его текущих делах в комитете по архитектуре.

"Видимо, их он помнил наизусть. Конечно, я абсолютно его не осуждаю. Это его право. Однако я просила отнестись к его показаниям критически. Возможно, суд не разделит мою точку зрения, хотя было установлено, что прокуратура направляла представление в адрес администрации города и требовала принять меры к Воробьеву, так как было выявлено нарушение норм ФЗ №273 от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". К сожалению, администрация не приняла никаких мер и ему позволили уволиться по собственному желанию", — сказала адвокат.

Будет ли Савинцев обжаловать приговор?

Даже если встать на позицию обвинения, то по тем материалам, которые имеются в деле в отношении действий Савинцева, предлагаемая обвинением мера наказания не просто не обоснована, но и жестока, говорит Жанна Пронина.

"Речь должна идти именно о наказании, а не о каре либо расправе. В сегодняшнем деле, по тому, как велось следствие, я допускаю определение наказания связанного с реальным лишением свободы. Хотя я не вижу ни оснований, ни объективной необходимости в этом, не говоря о том, что нет достаточной совокупности доказательств вины Савинцева ни по одному из составов", — подчеркнула адвокат.

Жанна Пронина отметила, что Игорь Савинцев не падает духом, а защита сделает все возможное для обжалования приговора, если он будет суровым и необоснованным.