Фото: nabludatel.net
Сотрудники правоохранительных органов нашли у убийцы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова удостоверение бойца Национальной гвардии Украины. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в украинских СМИ.
Как сообщается, документы были выданы воинской частью №3057 Национальной гвардии Украины. Источник издание утверждает, что в указанную воинскую часть раньше входили батальон "Донбасс", полк "Азов" и некоторые другие "именитые" подразделения Национальной гвардии Украины.
Источник рассказал, что убитый мог воевать на Донбассе в 2014-2015 гг. Также источник не исключил, что документы могут быть поддельными.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.
Комментарии
ага, в лучщих европейских традициях - на задание без паспорта ни-ни...
Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.
1 стрелял, его ранил охранник, в реанимации он умер, охранник ранен тоже, жив
мог воевать на Донбассе
С АК в окопе сидел?
такие удостоверения штампуют в Одессе на Дерибасовской.