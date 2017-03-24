Пятница, 24 Март, 09:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,52
€ 62,1
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Игоря Савинцева Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Новости

Удостоверение бойца Нацгвардии нашли у убийцы Дениса Вороненкова

, ИА "Амител"
В эту воинскую часть раньше входили батальон "Донбасс", полк "Азов" и некоторые другие "именитые" подразделения

Фото: nabludatel.net

Сотрудники правоохранительных органов нашли у убийцы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова удостоверение бойца Национальной гвардии Украины. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в украинских СМИ.

Как сообщается, документы были выданы воинской частью №3057 Национальной гвардии Украины. Источник издание утверждает, что в указанную воинскую часть раньше входили батальон "Донбасс", полк "Азов" и некоторые другие "именитые" подразделения Национальной гвардии Украины.

Источник рассказал, что убитый мог воевать на Донбассе в 2014-2015 гг. Также источник не исключил, что документы могут быть поддельными.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

24.03.2017 08:53
- гость -

ага, в лучщих европейских традициях - на задание без паспорта ни-ни...

0  0
24.03.2017 08:59
- гость -

Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.

1 стрелял, его ранил охранник, в реанимации он умер, охранник ранен тоже, жив

0  0
24.03.2017 09:02
- гость -

мог воевать на Донбассе

С АК в окопе сидел?

0  0
24.03.2017 09:03
- гость -

такие удостоверения штампуют в Одессе на Дерибасовской.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:00
Компания МТС запускает вещание в сверхвысоком разрешении 0
08:50
Удостоверение бойца Нацгвардии нашли у убийцы Дениса Вороненкова 4
08:28
Движение по трассе Барнаул-Бийск закрыто из-за учений Минобороны 1
08:16
Два автомобиля враз загорелись в Барнауле минувшей ночью 0
08:00
"Жилищная инициатива" предлагает купить квартиру в рассрочку без процентов 0
07:03
Коттедж, построенный в концепции единения с природой, продают под Барнаулом 11
06:45
Готовим самые популярные постные блюда вместе с Кухней.Amic.ru 0
06:24
Какими способами мошенники крадут деньги с карт у жителей Алтайского края? 0
06:01
Резкое потепление и гололед прогнозируют на Алтае 24 марта 0
05:45
Дело Игоря Савинцева. Тайны следствия и позиция защиты 0
05:12
Судьбу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева решит суд 24 марта 0
04:02
Бухгалтер УК из Кемерово украла 57 млн рублей, чтобы играть на бирже 0
03:04
Полиция США арестовала 75-летнего дезертира времен войны во Вьетнаме 1
02:05
Вышел трейлер новых "Спасателей Малибу" со "Скалой" Джонсоном 0
01:09
Ученые выяснили, как можно худеть во сне 0
00:06
Ученые нашли способ прогнозирования смерти человека 0
23:04
Спустя полгода после расставания Джоли и Питт начали общаться 0
22:02
Российские каналы в знак протеста не будут транслировать "Евровидение" 0
21:01
Потепление до +16 градусов придет в Алтайский край 24 марта 0
20:09
"Да я и не болел": Медведев поведал о состоянии здоровья 6
19:45
Барнаул присоединится к Всероссийской акции в защиту животных 0
19:29
Труп мужчины, пролежавший больше года, нашли в общежитии Екатеринбурга 0
19:11
Коротко о главном: зарплаты алтайских чиновников и приговор Савинцеву
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 марта
18:47
Один из стрелявших в Вороненкова находится в реанимации - СМИ 1
18:24
"Ударом по престижу "Евровидения" назвали в Кремле недопуск Самойловой 0
18:05
"Газель" провалилась в яму на улице Челюскинцев в Барнауле. Фото 1
17:57
Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в Киеве 5
17:36
Глыба льда повисла на проводах в Барнауле. Фото 0
17:23
Песков прокомментировал слух о связях предвыборного штаба Трампа с Россией 0
17:16
Выйти из тени: Дугин заявил о недопустимости "серых" зарплат в Барнауле 11
17:06
Поклонская пообещала лишить полномочий депутатов, не сдавших декларации 0
16:56
Двухдневную "охоту" на пьяных водителей объявили в Барнауле 0
16:33
Приговор бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву вынесут 24 марта 2
16:26
"Не прислоняться": московское метро выпустит футболки с разными надписями 2
16:18
Компания Turkish Airlines отменила рейсы из Новосибирска в Стамбул 0
16:09
Барнаулец приговорен к штрафу за мат в адрес полицейских 5
16:00
Как выбрать трикотажную ткань? 0
15:53
Два ребенка пострадали при сходе снега с крыши детского сада в Перми 0
15:34
Россияне выступили против возрождения монархии — опрос 24
15:24
ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, сбившего пешехода у ТЦ "Метро" 5
15:15
Глава Крыма призвал к бойкоту "Евровидения" и пригласил Самойлову в гости 1
15:06
Сестер из Сбербанка, обвиняемых в афере, поймали за покупкой Ferrari 18
14:52
Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной 21
14:37
Бийчанка, бросившая на холоде у дороги годовалую дочь, отделалась штрафом 4
14:30
Барнаул с концертом посетит группа из Екатеринбурга "Курара" 1
14:27
Власти Парижа погасят огни на Эйфелевой башне из-за теракта в Лондоне 5
14:14
Зарплаты алтайского чиновничества остаются самыми скромными в Сибири 32
14:06
Ранний артроз и спортивные травмы в Алтайском крае стали лечить по-новому 3
13:50
Подробности нападения на полицейского в Алтайском крае сообщили в СК 2
13:33
Где посмотреть "Евровидение-2017", если его не будут показывать в России? 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.