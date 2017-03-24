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Сотрудники правоохранительных органов нашли у убийцы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова удостоверение бойца Национальной гвардии Украины. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в украинских СМИ.

Как сообщается, документы были выданы воинской частью №3057 Национальной гвардии Украины. Источник издание утверждает, что в указанную воинскую часть раньше входили батальон "Донбасс", полк "Азов" и некоторые другие "именитые" подразделения Национальной гвардии Украины.

Источник рассказал, что убитый мог воевать на Донбассе в 2014-2015 гг. Также источник не исключил, что документы могут быть поддельными.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Нападавших было двое. В Вороненкова стреляли дважды. Один из выстрелов оказался смертельным. Один из нападавших был застрелен на месте, второй доставлен в реанимацию.