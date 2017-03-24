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Возгорание гаража произошло вечером в четверг, 23 марта, в Железнодорожном районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 20:36. Через 13 минут возгорание было локализовано, еще через шесть минут ликвидировано.

На пожар выезжали семь сотрудников МЧС на двух спецмашинах.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в ночь на пятницу, 24 марта, в Барнауле загорелись сразу два автомобиля. Чтобы потушить полыхающие автомобили потребовалось одиннадцать минут.